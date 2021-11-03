1+1 покаже новий серіал "Джек і Лондон", у якому голосом Бабкіна заговорить собака

Музикант озвучив пса - бульмастифа Джека.

Вже 15 листопада о 20:45 глядачі 1+1 побачать прем'єру комедійного детективу "Джек і Лондон".

У серіалі покажуть історію молодого успішного юриста Влада, який заради кар'єри мрії у Лондоні змушений повернутися зі столиці у своє рідне провінційне містечко. Та неочікувано його життя зміниться назавжди, а на додачу собака його рідного брата – Джек, почне з ним… розмовляти. Бульмастифа Джека у сералі озвучить відомий музикант, тренер "Ліги сміху" та актор Сергій Бабкін.

пресслужба каналу "1+1"

Пропозиція подарувати свій голос такому цікавому кіноперсонажу одразу захопила Сергія Бабкіна. Як розповів співак, для нього, як творчої людини, страшенно цікаво озвучити нестандартного героя, стати його голосом.

пресслужба каналу "1+1"

"Я з натхненням відгукнувся на пропозицію подарувати свій голос герою серіалу "Джек і Лондон". По-перше, тому що ця робота була моїм першим досвідом в озвучуванні тварини, для мене це своєрідний виклик. По-друге, мені як акторові дуже цікавий творчий процес. Не кожен день з'являється можливість озвучити пса", - сказав Сергій Бабкін.

Аби краще вжитися в роль Сергій Бабкін буквально стежив за поведінкою, очима, рухами, аби точно знайти вірну емоцію та зрозуміти, як би це сказав пес.

пресслужба каналу "1+1"

"Я максимально занурився у процес, шукав нотки, тональність, голосові фарби, щоб це було натурально, органічно та живо. Щоб це був він на 100%, на час озвучення я став ним – Джеком. Я дуже сподіваюсь, що мій персонаж вийде яскравим та об'ємним", - додав Сергій Бабкін.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Над виробництвом продукту працює продакшн "SFERA FILM" на замовлення 1+1 у партнерстві з медіасервісом MEGOGO та Київстар ТБ. За добу до всеукраїнської телевізійної прем’єри на 1+1 відбудеться ексклюзивний допрем’єрний показ на MEGOGO. Допрем'єрний показ також буде здійснений на VOD-платформі 1+1 Video та партнерському проекті 1+1 медіа – Київстар ТБ.

У серіалі ролі зіграють відомі актори: Дар'я Петрожицька, Остап Ступка, Георгій Поволоцький, Дмитро Белякін, Сергій Калантай, Анастасія Цимбалару, В'ячеслав Гіндін та інші.

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