1+1 покаже новий турецький серіал "Крила кохання", головну героїню у якому озвучить Ксенія Мішина

У новому серіалі глядачі побачать історію двох закоханих.

Зовсім скоро на 1+1 відбудеться прем'єра нової мелодрами "Крила кохання", оригінальна назва "Дочка посла".

У новому серіалі глядачі побачать історію двох закоханих - Наре і Саджара. Пару розлучили багато років тому, але вогонь їхнього кохання не згаснув і нарешті у них з'явився шанс бути разом. Та на шляху до щастя їм доведеться пройти через безліч випробувань та життєвих перешкод.

пресслужба каналу "1+1"

За сюжетом турецького серіалу, Саджар та Наре — двоє закоханих, які хочуть пов'язати свою долю та мріють про спільне щасливе майбутнє. Утім, батько дівчини виступає проти цього союзу. Тоді молоді люди наважуються втекти і таємно одружитися, але в день весілля Наре зникає ...

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Саджар залишається з глибокою раною на серці та вирішує, що кохана піддалася волі батька. Проходять роки, і Саджар знаходить в собі сили пережити втрату коханої. Він зустрів жінку і планує з нею одружитися, але неочікувано в його життя вривається Наре і забуті почуття спалахують із новою силою. Чи зможуть вони возз'єднатися знову та пробачити одне одному старі образи, глядачі 1+1 побачать вже зовсім скоро.

пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі у серіалі виконають популярні турецькі актори - Несліхан Атагюль та Енгин Акюрек. Виконавицю головної жіночої ролі – Наре у серіалі озвучить популярна українська акторка Ксенія Мішина. У неймовірній історії ролі виконають також Ураз Кайгилароглу, Гонджа Джіласун, Тюлин Язкан та ініші.

Не пропустіть прем'єру нової мелодрами "Крила кохання" вже скоро на 1+1.

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