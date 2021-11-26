1+1 розпочав знімання серіалу "Алмаз" зі Станіславом Бокланом і Дмитром Суржиковим у головних ролях

У стрічці розкажуть про геніального вченого – Аркадія Ільїна.

Телеканал 1+1 та "ПЛАН Б ПРОДАКШН" розпочали знімання серіалу "Алмаз".

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

Це авантюрна пригодницька історія з яскравою любовною лінією. У стрічці розкажуть про геніального вченого, віртуозного авантюриста, який потай повернеться до рідної Одеси, щоб публічно провчити самозванця, який колись викрав його винахід - унікальний алмаз. А на шляху до справедливості на нього чекають цікаві пригоди та неочікувані повороти долі.

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

За сюжетом серіалу, Аркадій Ільїн дізнається, що у його рідному місті відбудеться аукціон, де на продаж буде виставлений найбільший у світі штучний алмаз. Вчений впізнає у ньому результат свого винаходу та неабияк обуриться, адже ініціатором проведення аукціону виявився аферист - Едуард Баас.

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

Ще в 90-х він жорстко "підставив" Ільїна та присвоїв його винахід. Аркадій Ільїн вигадає вишуканий план, як елегантно помститися давньому кривднику. Щоб провернути "аферу заради справедливості", науковець збере команду і одним з його помічників стане кмітливий моряк Олег. Та за іронією долі він закохається у Єву – шахрайку, яка також полюватиме на алмаз.

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

Чи не зашкодить яскравій авантюрі кохання? Та чи вдасться Ільїну, після численних перипетій та ризикованих комбінацій його афери, привселюдно викрити підступного Едуарда Бааса, - глядачі дізнаються вже після перегляду серіалу.

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

У серіалі зіграють відомі українські актори: зірка улюбленого серіалу глядачів 1+1 "Папік" та "Папік-2", а також "Рідня" – Станіслав Боклан. Актор, якого глядачі знають завдяки комедії "Сидоренки" – Дмитро Суржиков. Зірка фільму "Чорний ворон" - Аліна Коваленко. Легенда українського кіно – Ольга Сумська та інші.

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

Над виробництвом телепродукту працює "ПЛАН Б ПРОДАКШН" на замовлення 1+1.

1+1 розпочав знімання нового серіалу / пресслужба каналу "1+1"

Генеральний продюсер телеканалу 1+1 – Максим Кривицький. Продюсери - Інна Кондратюк та Олеся Пазенко. Продюсери "ПЛАН Б ПРОДАКШН" –– Тимур Міндіч, Юлія Кушер, Тарас Босак. Автор сценарію – Микола Рибалка. Режисер-постановник – Денис Тарасов. Оператор-постановник – Данило Дедков.

Читайте також: