"1+1 Україна" готує прем'єру нового шоу "Пісня мого життя"

Вже незабаром на телеканалі "1+1 Україна" вперше з'явиться українська адаптація найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії "Song Of My Life".

В Україні шоу матиме назву "Пісня мого життя". У ньому візьмуть участь зіркові учасники та лідери думок. За правилами, вони загадують пісні, що асоціюються у них з певним періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Гості та телеглядачі будуть намагатися відгадати, чия історія захована під загаданою піснею.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

До слова, під час шоу пролунає чимало ексклюзивних історій знаменитостей і зворушливих подробиць їхнього життя, які ніхто ніколи не чув до цього моменту. А кожен глядач зможе знайти підтримку і пригадати пісню, яка стала саундтреком його власного життя.

Ведучою шоу "Пісня мого життя" стане засновниця проєкту "Знайти своїх" і телеведуча "Голосу країни" Катерина Осадча.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

"Минулого року ми виробляли один епізод проєкту у Фінляндії спільно з нашими фінськими та українськими колегами Yellow Film & TV та FILM.UA Group. Тоді ми одразу закохалися в цей формат і виношували ідею створення схожого проєкту в Україні. Адже вважаємо, що музика в такі темні часи, здатна підбадьорювати людей, давати їм надію, надихати та повертати до життя. В цьому проєкті глядачі обов'язково побачать учасників "Голосу країни" та сучасних українських музикантів, адже ми хочемо підтримувати українську музику на всіх рівнях", - розповідає продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

Зазначимо, 2022 року Україна та Фінляндія вже об'єднувала свої зусилля задля створення спільного особливого епізоду шоу "Song Of My Life". Тоді випуск був присвячений Україні, а участь у ньому взяли Тімур Мірошниченко, Надя Дорофєєва, Тарас Тополя та подружжя спортсменів Михайло Романчук та Марина Бех.

Дату прем'єри шоу "Пісня мого життя" на телеканалі "1+1 Україна" глядачі дізнаються незабаром.

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