"1+1 Україна" покаже авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний" з Артуром Логаєм у головній ролі

Вже цієї весни на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра авантюрної мелодрами "Ніхто не ідеальний".

У новому серіалі глядачі побачать зірок серіалів "1+1 Україна" Валерію Ходос, Олексія Нагрудного, Анатолія Тихомирова. Головні ролі зіграли молода українська акторка Тетяна Злова та відомий за проєктом "Моя улюблена Страшко" і переможець "Танців із зірками" Артур Логай. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю.

Кадри з серіалу "Ніхто не ідеальний", Валерія Ходос

Кадри з серіалу "Ніхто не ідеальний"

Кадри з серіалу "Ніхто не ідеальний"

Напередодні свого 18-річчя Саша приїжджає в будинок свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці і отримати свою половину сімейного бізнесу. Однак її очікування на теплий та радісний прийом виявляється ілюзією. Приїзд Саші стає причиною закінчення спокійного життя будинку, розкриттям таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени сім'ї готові на все, аби позбутись небажану гостю. Проте дівчина не відступиться. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам, розкриття таємниць родини, відновлення правди.

Кадри з серіалу "Ніхто не ідеальний"

Виробництвом серіалу займалась Art Forms Production на замовлення телеканалу "1+1 Україна". Продюсери від "1+1 Україна" - Інна Кондратюк, Олеся Пазенко. Головний продюсер та авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, режисер - Аліна Чеботарьова, оператор-постановник - Костянтин Воробйов.

Не пропустіть прем'єру нової авантюрної мелодрами "Ніхто не ідеальний" вже цієї весни на "1+1 Україна".

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