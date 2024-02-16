"1+1 Україна" покаже нове військове токшоу "Хоробрі серця": ексклюзивні історії героїзму українців

Телеканал "1+1 Україна" покаже прем’єру військового токшоу "Хоробрі серця" вже цієї весни.

Проєкт розкриватиме історії українців, військових та цивільних, які здійснили подвиги, захищаючи Україну від російської агресії, та своїми вчинками змінили хід історії. В ефірі прозвучать ексклюзивні деталі вирішальних битв і доленосних операцій та імена, які за ними стоять. До слова, деякі небачені матеріали будуть взяті з особистих архівів героїв.

Ведучими токшоу "Хоробрі серця" стануть Валентина Хамайко та Ахтем Сеітаблаєв, який під час повномасштабного вторгнення і сам пішов на фронт.

Ток-шоу "Хоробрі серця". Фото: пресслужба каналу "1+1"

“Хоробрі серця – це надзвичайно важливий етап в моєму житті. Для мене це історія, в першу чергу про справжніх людей з великої літери. Вони небайдужі, іноді слабкі, але сильні навіть у своїй слабкості. Вони і самі того не знаючи формують тебе, допомагають і є маркерами людяності, гідності і справжнього наповненого життя. Ми повинні творити пантеон власних героїв, адже про них має знати вся країна", - коментує Ахтем Сеітаблаєв.

Ток-шоу "Хоробрі серця". Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Історії наших героїв наповнені важливими деталями. Вони допоможуть багатьом родинам краще зрозуміти психологію поведінки тих чоловіків і жінок, хто боронить нашу землю зі зброєю в руках. Сьогодні наші діти знають що справжні герої живуть не в книгах, справжні герої ходять серед нас, на Українській землі”, - ділиться своїми думками Валентина Хамайко.

До того ж проєкт "Хоробрі серця" матиме і благодійну місію. Токшоу не тільки розповідатиме історії героїчних українців, а і допомагатиме українським захисникам.

Не пропустіть прем'єру військового токшоу "Хоробрі серця" на телеканалі "1+1 Україна" вже цієї весни.

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