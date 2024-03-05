"1+1 Україна" покаже серіал "Тільки живи", в якому знялись професійні військові

У суботу, 30 березня, о 19:00 "1+1 Україна" покаже прем'єру серіалу "Тільки живи". Це історія про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання та навчила розуміти, що насправді цінне.

За сюжетом, молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на червоні хідники міжнародних фестивалів. Але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути свої цінності. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу, в яку закохується.

Кадри з серіалу "Тільки живи" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дівчина вирушає на фронт, в її пошуках Вітька спочатку починає займається волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Тут він опановує нові навички: від тримання зброї до керування дроном, і стає учасником важливої операції, яка розставляє крапки над "і" у давньому протистоянні українського та російського офіцерів.

Кадри з серіалу "Тільки живи" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Кадри з серіалу "Тільки живи" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі зіграли зірка "Коло омани" Максим Самчик та акторка театру та кіно Дарія Творонович. Також у серіалі глядачі побачать зірку "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова, народну артистку України Наталію Сумську та народного артиста Олександра Форманчука, відомого за серіалом "Сага". Крім улюблених акторів у знімання воєнних сцен були залучені професійні військові. На знімальному майданчику працювали військові консультанти, серед яких інструктор з "Азову".

Кадри з серіалу "Тільки живи" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Кадри з серіалу "Тільки живи" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, серіал "Тільки живи" знято на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Не пропустіть прем'єру серіалу "Тільки живи" 30 березня о 19:00 на "1+1 Україна".

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