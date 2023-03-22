"1+1 Україна" покаже турецький драматичний серіал "Невірний": про що він і коли дивитися

27 березня о 17:10 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра турецького серіалу "Невірний" (Sadakatsiz), який є адаптацією відомого британського серіалу "Доктор Фостер" та знімався у Стамбулі.

В основі сюжету лежить історія зради та помсти в подружній парі. Головна героїня на ім'я Асіє - лікарка, батьки якої загинули у автокатастрофі, коли вона була маленька. Асіє має чоловіка Волкана, родина та друзі якого замінили їй рідних людей.

Новий турецький серіал "Невірний" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вона дуже кохає свого обранця, але після того, як знайшла на шарфі коханого пасма чужого жіночого волосся, в її серці оселилася недовіра. Жінка раз за разом прокручує у голові сценарій того, що вона буде робити у випадку, якщо чоловік її зраджує. Але навіть не може уявити, з якими труднощами їй доведеться зіштовхнутися у найближчому майбутньому. Асіє розуміє, що живе в павутині брехні, а коли спливають подробиці зради, її життя руйнується і вона присвячує себе помсті.

Новий турецький серіал "Невірний" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В головних ролях — Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Меліс Сезен.

Серіал був номінований на 7 нагород премії "Золотий метелик-2021" у номінацях "Найкращий серіал", "Найкраща акторка", "Найкращий сценарій" та інші, а також у двох номінаціях цієї ж премії 2022 року. Серіал було адаптовано у декількох країнах серед яких Велика Британія, Франція, Індія, Південна Корея, Філіппіни та інші.

Чи зможе Асіє подолати ревнощі та зберегти родину, дивіться вже 27 березня на телеканалі "1+1 Україна".

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