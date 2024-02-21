"1+1 Україна" покаже засновану на реальних подіях воєнну драму від Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21"

Свою останню роль у стрічці виконав актор Паша Лі, який загинув 6 березня 2022 року в Ірпені.

Завтра, 22 лютого, о 22:15 на "1+1 Україна" відбудеться телевізійна прем'єра воєнної драми режисера та ведучого нового проєкту "Хоробрі серця" Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". В основі – реальна історія луганських прикордонників.

Стрічка розповідає про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення на Луганщині. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону перейти на бік ворога, але військові вступили в бій проти загарбників, які переважали українців за кількістю не тільки особового складу, а й військової техніки.

Кадр із серіалу "Мирний-21"

У фільмі зіграли Максим Девізоров, Олексій Тритенко, які зараз захищають країну на передовій. Також глядачі побачать Євгена Ламаха та Романа Ясіновського. Роль у воєнній драмі "Мирний-21" стала останньою для Паши Лі, він загинув 6 березня 2022 року в Ірпені.

Знімання стрічки розпочались у вересні 2021 року. Фільмували у Києві та у військовій частині міста Васильків. Сама назва фільму була обрана невипадково, адже Мирний 21 — це адреса кварталу, де був розташований Луганський прикордонний загін.

Кадр із серіалу "Мирний-21"

Не пропустіть телевізійну прем'єру "Мирний-21" 22 лютого о 22:15 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: