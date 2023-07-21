"1+1 Україна" розпочинає знімання європейського сезону "Голосу країни-13" у Польщі

Вперше в історії "Голос країни" розширює свої межі: телеканал "1+1 Україна" та один із найпопулярніших польських мовників працюють над створенням 13 сезону головного українського музичного проєкту.

Європейський сезон, прем'єра якого відбудеться на телеканалі "1+1 Україна", покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант у всьому світі.

Команди із України та Польщі об'єднали свої зусилля для створення нового сезону "Голосу країни". На запрошення польської сторони, яка вкотре відкрито всебічно підтримує український народ, та зважаючи на безпеку учасників та виробничого процесу, знімання відбудуться у Варшаві на потужностях польських партнерів.

Голос країни 13

З українського боку над проєктом працює Big Brave Events – підрозділ 1+1 media, який реалізує великі міжнародні проєкти. "Голос країни-13" об'єднає українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Польщі. Сезон транслюватиметься українською мовою як в Україні, так і в Польщі на знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення росії.

Голос країни 13

Нещодавно стали відомі імена всіх чотирьох тренерів "Голосу країни-13". Тренерами стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця "Голосу країни-11" - DOROFEEVA.

Окрім того, цього року у "Голосу країни" вперше з'явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

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