"1+1 Україна" знімає нове оригінальне шоу про кмітливість і оголошує кастинг – подробиці

Телеканал "1+1 Україна" працює над новим проєктом за британським форматом "THE 1% CLUB", який став світовим феноменом.

Шоу має на меті розкрити надможливості людського мозку. Це – нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, таких як пам'ять, увага, кмітливість, швидкість та здатність нестандартно поглянути на світ навколо. В Україні проєкт отримає назву "КЛУБ 1%".

За правилами проєкту, в кожній програмі 100 учасників відповідають на запитання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі та швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на фінальне запитання, на яке може відповісти тільки 1% населення України, перемагає та отримує грошову винагороду на реалізацію мрії. А також заслужено може похвалитися тим, що він метикуватіший за 99% інших українців. Скільки грошей зможуть виграти переможці, стане відомо згодом.

До слова, просто зараз триває кастинг на проєкт "КЛУБ 1%". Тож, долучитися та позмагатися на шоу за грошовий приз і звання найкмітливішого можна подавши заявку за посиланням. Згодом буде обрано 1200 українців. Зазначимо, всі герої знаходяться в рівних умовах. Саме тому вік, стать, професія, знання, здобуті в школі або університеті, не стануть перевагою. Важливо, аби героям було більше 18 років на момент подачі заявки.

Клуб 1%

Окрім того, переглядаючи проєкт з усією родиною, можна буде перевірити себе, відповідаючи на питання у інтерактивному форматі через платформу Megogo, у співпраці з якою розробляється спеціальна версія телегри.

"Гра "КЛУБ 1%" поєднує розважальні та освітні елементи, що дозволяє не лише насолоджуватися програмою, але й дізнаватися щось нове. Глядачі зможуть відповідати на запитання разом з учасниками або брати участь у шоу через інтерактивні можливості, надані нашими партнерами", - розповідає генеральна продюсерка телеканалу "1+1 Україна" Ольга Захарова.

Дистриб'ютором цього форматного проєкту є компанія BBC Studios. Він уже успішно реалізований у 11 країнах світу: США, Австралія, Франція, Німеччина, Греція та інших.

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