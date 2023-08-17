"1+1 Україна" знімає новий серіал "Коло Омани": про що детективна мелодрама

"1+1 Україна" готує прем'єру детективної мелодрами "Коло омани" з Сергієм Стрельніковим та Катериною Варченко у головних ролях.

Нова стрічка розкаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку.

Жертва домашнього насильства Ліна опиняється за гратами за вбивство власного чоловіка. У в'язниці вона народжує доньку, яку забирає свекруха, аби помститися. Дитина дивом залишається живою і опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Попри все героїня сміливо долає життєві випробування та розплутує мереживо брехні, у яке потрапила.

Кадри з серіалу "Коло Омани"

Кадри з серіалу "Коло Омани"

"Коло омани" – це адаптація корейського формату Lie after lie. Виробництвом на замовлення телеканалу "1+1 Україна" займається продакшн "ТріЯда". Знімання відбуваються в Києві.

Кадри з серіалу "Коло Омани"

Кадри з серіалу "Коло Омани"

Кадри з серіалу "Коло Омани"

Головні ролі виконають відомий український актор Сергій Стрельніков та зірка серіалу "Хазяйка" Катерина Варченко. До акторського складу серіалу також увійшли: відома за роллю у комедії "Село на мільйон" Наталія Васько, виконавець головної ролі "Моя улюблена Страшко" Олександр Соколов, зірка серіалів "Найгірша подруга" та "Актриса" Дар'я Легейда та наймолодша ведуча "Сніданку з 1+1" Єфросинія Мельник.

Продюсерами серіалу від каналу "1+1 Україна" виступають Олена Єремєєва, Дарина Жукова. Від продакшн "ТріЯда" - Сергій Баранов, Ігор Волков, головний автор Лариса Марцева, виконавчий продюсер Сергій Купрін, режисери-постановники - Олександр Тіменко та Дмитро Лактіонов.

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