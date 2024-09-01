1 вересня: Дорофєєва, Астаф'єва, Остапчук та інші здивували невпізнанними фото з першого класу

Сьогодні, 1 вересня, українці святкують День знань. Так, уже зовсім скоро українські школярі розпочнуть навчання.

Зокрема, у перший день осені українські знаменитості вдалися у спогади й поділилися знімками, де вони ще зовсім маленькі йдуть до школи й позують за партами у шкільній формі. На знімках зірок просто не впізнати. Водночас артисти не забули й про привітання з першим вересня усіх причетних до свята й поділилися власними спогадами з тих часів.

Надя Дорофєєва

Архівним знімком зі школи співачка вже ділилася з фанами, але вкотре нагадала важливі сенси. Надя розповіла, як маленькою вона зовсім не могла уявити, що з її подорослішанням розпочнеться війна й навчальний процес уже сучасного покоління буде перериватися постійними загрозами з боку нападниці РФ.

"На фото я. Мені 7. Йду у перший клас і навіть не здогадуюсь, яке життя на мене чекає. А життя воно неймовірне. Воно непередбачуване і цікаве. Воно сповнене надіями і коханням, Розчаруваннями і боротьбою. Воно таке неосяжне... Чи могла я подумати, що зустріну війну. Я думала, це неможливо. Весь час згадую те відео з Києва, що облетіло всі пабліки, де купа діточок, клас перший чи другий, біжать в укриття під звуки вибухів. Наші діти не знають, як це, коли просто вчишся і паришся, чи викличуть тебе сьогодні до дошки, або чи подобаєшся ти хлопчику з паралельного класу. Наші діти інші. Їм довелось бути сильними та сміливими", - зворушила Дорофєєва.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

Даша Астаф'єва

"Знали б ви, чого вартувала ця усмішка. Вітаю всіх, хто ще чує дзвоник", - з гумором прокоментувала своє фото з дитинства зірка.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

Володимир Остапчук

"Мій перший клас. 1 вересня 1991 року", - підписав знімок ведучий.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

Саша Бо

"З першим вересня!", - привітала блогерка.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

JULIK

"Для мене перше вересня особлива дата, з двох причин. Перше – це річниця весілля з дружиною, друга – вихід сина до школи. Для мене школи була тим місцем, де я мав можливість самовиражатися та робити перші кроки у доросле життя. Вже у школі, в першому класі я співав з батьком на весіллях та заробляв на той час пристойні кошти. Якщо запитати мене, чи любив я школу – скажу "так". Мені пощастило, у перший клас я пішов до своєї бабусі, адже вона була вчителькою початкових класів. Пригадую, що школа була тим місцем, де я не тільки навчався, а й користувався статусом онука вчительки. На перерві заходив до бабусі та під'їдав цукерки, але окрім цих привілеїв – інших не було! Бабуся завжди ретельно та відповідально ставилась до мого навчання, тому тут поблажок не було!", - пригадав перші шкільні роки співак.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

SOWA

"Перше вересня завжди супроводжувало відчуття, що цієї осені все буде наче вперше! Наче з чистого аркуша. Я обожнювала готуватись до школи: писати довгі списки різноманітної канцелярії, яка б заохочувала мене вчитися старанніше, а згодом ходити магазинами та купувати її. Це свято асоціюються з тим самим ранком, коли за моїм вікном на весь район звучить всім знайома мелодія дзвоника. З вишиванками та букетами квітів, які ти з самого ранку купуєш для вчителів", - поділилася виконавиця.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

Соня Плакидюк

"Ваша кульома (невміла людина – прим. ред.) йде до школи, 1995 рік", - підписала фото зі святкової лінійки фотографиня.

Зірки показали свої архівні фото з першого класу

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