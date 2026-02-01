10-місячна онука Снуп Догга померла: що було відомо про діагноз дівчинки

Снуп Догг з донькою / © Associated Press

У родині американського репера Снуп Догга сталася трагедія. Його донька Корі Бродус повідомила про смерть своєї 10-місячної доньки Коді, яка народилася передчасно та тривалий час боролася за життя.

Дівчинка з’явилася на світ на 25-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину через синдром HELLP — важке ускладнення вагітності, що загрожує життю матері та дитини через руйнування еритроцитів, підвищення рівня печінкових ферментів та низьким рівнем тромбоцитів. Майже все своє життя Коді провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених і лише на початку січня була виписана додому.

Однак уже за 20 днів після повернення з лікарні дитина померла. Про втрату Корі Бродус повідомила в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото з донькою та щемливий підпис: «У понеділок я втратила кохання всього свого життя. Мою Коді». Причини смерті публічно не уточнювалися, але, вочевидь, пов’язані з наслідком синдрому.

Донька Снупп Дога з онукою

Батько дівчинки, фотограф Вейн Дьюс, також поділився емоційним дописом, зізнавшись, що донька назавжди залишиться в його серці.

«Ніколи не почувався гірше, ніж коли втратив тебе, моя крихітко Коді. Але я знаю, ти віднайшла спокій. Тато завжди любитиме тебе», зворушив Дьюс.

Онука Снупп Дога на руках у батька

Зазначимо, Корі раніше не приховувала, що її вагітність була вкрай ризикованою. Вона з дитинства хворіє на вовчак, а у 2024 року перенесла інсульт. Попри складний стан, вона називала Коді «сильною та стійкою», а лікарі відзначали позитивну динаміку розвитку немовляти. Коді Дрео була першою дитиною Корі Бродус і її нареченого. Для Снуп Догга це була восьма онука.