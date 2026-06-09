10 найуспішніших акторів України: хто знімається найчастіше, а хто отримує по 60 тис. грн за день

Станіслав Боклан, Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк

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Став відомий рейтинг зірок України, хто сьогодні є найбільш затребуваним у кіно та серіалах.

Аналізом займалося видання Forbes. Так, лідером списку став Андрій Ісаєнко, якого експерти назвали «найпродуктивнішим» актором країни. Від початку повномасштабного вторгнення він з’явився у 27 проєктах, з яких переважна більшість — головні ролі.

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

До переліку також увійшли інші відомі зірки українського екрану, серед яких Тарас Цимбалюк, Станіслав Боклан, Ірма Вітовська та Олександр Рудинський. Цікаво, що саме Боклан і Цимбалюк очолили інший рейтинг — за рівнем заробітків. За інформацією видання, їхній один знімальний день може вартувати близько 60 тис. грн. Тоді як, наприклад, гонорар Жданова та Яреми — у межах 20–30 тис. грн, а Іванюк і Ращука — 15-18 тис. грн.

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Тарас Цимбалюк

Водночас експерти звертають увагу на високий попит саме на акторів-чоловіків віком від 35 до 45 років. І у підсумку дослідження десятка лідерів має такий вигляд:

Андрій Ісаєнко Віктор Жданов Олександр Ярема Тарас Цимбалюк Анастасія Іванюк Ірма Вітовська Олександр Яцентюк Станіслав Боклан Володимир Ращук Олександр Рудинський

Попри складні умови воєнного часу, українська кіноіндустрія поступово повертається до активної роботи. Якщо у 2022-2023 роках багато акторів погоджувалися працювати за значно нижчими гонорарами через обмежені бюджети, то нині ситуація почала змінюватися.

До слова, під час формування списку у Forbes враховували не лише кількість ролей, а й їхню значущість. За головних персонажів актори отримували більше балів, ніж за другорядні образи. Також додаткові бали нараховувалися за участь у касових хітах, міжнародних проєктах, співпрацю зі світовими стримінговими сервісами та перемоги на престижних кінофестивалях. Окремо враховували й персональні нагороди артистів, здобуті як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Ісаєнко розповів про додаткове джерело доходу під час війни і як він став викладачем у Києві.

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