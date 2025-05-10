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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

10-річна донька Юрія Ткача розсекретила, як у майбутньому хоче заробляти гроші: батько відреагував

Схоже, Ліза планує піти стопами свого тата.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юрій Ткач з родиною

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/viktoriya_tka4

Донька відомого українського гумориста та капітана шоу "Я люблю Україну" Юрія Ткача розповіла про свою професію мрії.

Так, Ліза у свої 10 років вже визначилася, ким хоче стати. В коментарі "ЖВЛ представляє" дівчинка зізналася, що планує бути на сцені та розвиватися як акторка. До того ж Ліза володіє вокальними даними, над якими теж збирається працювати.

"Хочу продовжити не тільки співати, але й виходити на сцену, грати якісь ролі", - зазначила донька шоумена.

Юрій Ткач з донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Своєю чергою сам Юрій спочатку з іронією поставився до такого бажання донечки, адже розуміє всі труднощі професії артиста. Утім, потім додав, що насправді поважатиме будь-який вибір Лізи, аби вона тільки була щасливою. До слова, юна зірка вже грає на одній сцені з батьком.

"Це те, про що я і мріяв. Це дуже крута й цікава професія. Якщо ти скажеш, що дуже хочеш, то я в цьому тебе підтримаю", — відреагував батько Лізи.

До речі, 10-річна Ліза вже має свій заробіток. Крім гри в різних проєктах і на сцені, донька Юрія Ткача розвиває власний бізнес.

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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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