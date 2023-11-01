10-річна відома акторка шокувала, як її побили в школі: "Казали ставати на коліна і просити вибачення"

27 листопада о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра детективної мелодрами "Коло омани" з Сергієм Стрельніковим та Катериною Варченко у головних ролях.

Нова стрічка розкаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку. Донечку головної героїні Соломію в серіалі зіграє 10-річна Фрося Мельник, відома як наймолодша ведуча "Сніданку з 1+1".

Афіша серіалу "Коло омани" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Акторка розповіла цікаві подробиці про свою героїню і сам процес знімань. Дівчинка вважає, що має багато спільного із Солею, тому у кадрі вона почувається доволі невимушено, ніби грає саму себе. Дуже емоційною і навіть складною для Фросі стала сцена булінгу у школі, адже вона пережила це і в реальному житті. Акторка відверто поділилась власною історією.

"У школі є одна дівчинка, вона трішки старша за мене. Одного разу вона мене принизила. Я прийшла додому і розказала татові, він сказав, щоб я з нею віталась і була ввічливою, але спілкування обмежила. Я так і робила. Через тиждень я принесла до школи печиво, аби пригостити однокласників, її теж пригостила. Тоді вона запитала чи дружу я з нею, а я сказала, що ні, це просто знак ввічливості, як мене і вчив тато. Дівчинка на це дуже образилась і чекала на мене в роздягальні зі своєю подругою. Вона взяла мене за передки й сказала подрузі бити. Але я з ними впоралася, тому що тато завжди мене вчив захищатись, коли треба. Вони казали ставати на коліна і просити вибачення, але я не стала цього робити”, - розповіла Фрося.

Фрося Мельник у серіалі "Коло омани" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Як зазначила акторка, у її героїні Солі за сюжетом дуже схожа ситуація.

"Її постійно ображають у школі за те, що в неї немає мами, це дуже сумно. Тому я взяла ситуацію з життя і перенесла свої емоції в Солю, щоб правдиво зіграти цю роль”, - розповідає Фрося Мельник.

Дівчинка завдячує татові, який вчить її бути сміливою і захищатись, коли потрібно. А також, закликає говорити про булінг у школі, гуртках або деінде, для того, аби захистити й попередити інших дітей, які бояться розповісти своїм батькам або вчителям про цькування.

Фрося Мельник у серіалі "Коло омани" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Слідкуйте за новими подробицями та не пропустіть прем'єру серіалу "Коло омани" на "1+1 Україна" вже 27 листопада о 20:30.

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