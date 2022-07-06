10-річний син путініста Юрія Бардаша прочитав патріотичний вірш про Україну зі сцени у Варшаві

Син продюсера-путініста Юрія Бардаша від ексдружини, співачки Луни – 10-річний Георгій росте справжнім патріотом України.

Так, наразі ексдружина продюсера з проросійськими поглядами Юрія Бардаша, співачка Луна (справжнє ім'я Христина Герасимова) перебуває з благодійними концертами у Польщі.

Разом з артисткою їздить й 10-річний син від Бардаша – Георгій. Під час концерту у Варшаві хлопчик вийшов до мами на сцену і прочитав патріотичний вірш про Україну Микола Верещака "Моя Україна". Георгій був загорнутий у синьо-жовтий стяг:

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

Зала зустріла 10-річного Георгія гучними оплесками. Коли хлопчик вклонився на знак подяки глядачам, з нього злетіла кепка, яку він хутко повернув на місце та пішов.

Підписники Луни були вражені таким патріотизмом маленького сина Бардаша:

Гідний син у талановитої матері

Бардаш здорової людини

Жорік молодець. Зростає гідним громадянином своєї країни. Виросте, заробить грошей - оплатить батькові доктора доброго

Також потішив коментар від експідопічного Юрія Бардаша, співака Wellboy. Він так прокоментував відео: "Що не говоріть, а є один адекватний Бардаш".

Нагадаємо, що не так давно український продюсер Юрій Бардаш відзначився скандальними заявами щодо війни Росії в Україні. Він вважає, що Росія – "величезна територія з ресурсами та великою культурою, а потенціал цієї країни не зрівняється з жодною країною у світі". На думку Бардаша, Україні варто здатися РФ, навівши приклад Японії, яка капітулювала у Другій світовій війні "і зараз це одна з найрозвиненіших країн". Продюсер також образив ЗСУ. Захисників України він назвав "селянами, які коровам хвости крутили та нічого не розуміють у війні". Також він заявив, що "ми, рускіє люді, всі будемо разом великим, дружнім народом".

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