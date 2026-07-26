10 років самотності, всиновлення і відкладене весілля: як живе Могилевська зараз і фото її родини

Наталія Могилевська з родиною / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Особисте життя Наталії Могилевської тривалий час залишалося загадкою. Та сьогодні співачка дедалі частіше ділиться подробицями про коханого і двох доньок.

Так, ще кілька років тому зірка відверто зізнавалася, що переживала непростий період у житті, який змусив переосмислити власні цінності. Сьогодні ж 50-річна Могилевська називає себе по-справжньому щасливою й просто сяє, адже здійснила найбільшу мрію.

Як Наталія Могилевська зустріла свого чоловіка, чому відкладає весілля, як стала мамою двох дівчат та що допомогло їй кардинально змінити життя — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тривала самотність, депресія та духовний пошук: тернистий шлях зірки до щастя

Перш ніж знайти сімейне щастя, Наталія Могилевська свідомо прожила десять років без стосунків. Артистка не приховувала, що той період став для неї одним із найважчих. У свої 35 років пережила глибоку внутрішню кризу, депресію та відчуття повного краху життя.

Саме тоді співачка вирушила до Індії, де багато часу присвятила духовним практикам, переосмисленню себе та роботі над собою. Могилевська навіть дала собі обіцянку більше не будувати стосунки лише заради самого факту кохання. Вона чекала чоловіка, поруч із яким відчує внутрішній спокій і буде впевнена, що «саме він стане батьком» її дітей.

Наталія Могилевська / © elle.ua

Зірка неодноразово говорила, що ті роки навчили її терпінню, ніжності та вмінню чути себе. Як зізнавалася артистка, лише після внутрішніх змін поруч із нею почали з’являтися зовсім інші люди.

«Колись я 10 років була самотньою, важила 90 кілограмів, була в депресії. Потім я зробила цей аналіз, поїхала в Індію, почала вчитися. А далі після цього я вже зрозуміла, що я не хочу будь-кого. У моєму житті буде ще тільки один чоловік, єдиний: мій власний чоловік. І я чекала, коли серце відгукнеться і скаже: „Це він“. Відгукнулося — і тепер у мене повна хата дитячого сміху», — говорила Могилевська.

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Доленосна зустріч з коханим під час війни: хто став чоловіком Могилевської і чому вони не поспішають до РАЦСу

Іронія долі полягає в тому, що омріяне щастя прийшло до артистки саме під час повномасштабної війни. Її обранцем став Валентин, який, як і сама Наталія, також близько десяти років був самотнім. Виявилося, що вони давно жили неподалік одне від одного, однак по-справжньому познайомилися лише 2022 року, коли разом займалися волонтерством.

Наталія Могилевська з чоловіком / © скриншот з відео

Наталія Могилевська з чоловіком / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Саме Валентин допоміг евакуювати вагітну сестру співачки у перші дні вторгнення. Артистка ділилася, що обранець не є військовим, проте має зброю й у перші місяці великої війни вони «бували у таких місцях, куди боявся взагалі хтось їхати, й проїхали всю країну».

Обранця знаменитість досі майже не показує публіці. Та вперше зі спини вона продемонструвала його в сюжеті ТСН, а тепер ділитися спільними світлинами у соцмережах, де частково «засвічує» його обличчя.

Наталія Могилевська з чоловіком

Наталія Могилевська з чоловіком / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відомо також, що Валентин старший за співачку, має дорослих дітей від попередніх стосунків та вже став дідусем. Наталія тепло відгукується про його родину і зізнається, що старші доньки коханого стали чудовим прикладом для її дітей. До речі, під час однієї з подорожі за кордон усі нащадки познайомилися між собою.

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Попри міцні стосунки, закохані поки не поспішають з весіллям. Співачка пояснює це лаконічним «не на часі» під час війни. Водночас восени минулого року Наталія раптово з’явилася з прикрасою на безіменному пальці, схожою на каблучку, чим спровокувала чутки про таємний шлюб. Однак сама артистка їх не коментує.

Дата публікації 15:43, 11.05.25 Кількість переглядів 41 Могилевська у День матері показалася на прогулянці з чоловіком і доньками

Несподівано стала мамою двох дівчат: історія всиновлення та який вигляд мають доньки Могилевської

Наприкінці 2023 року Наталія Могилевська вперше розповіла, що ще на початку повномасштабної війни вони з Валентином удочерили двох рідних сестер — старшу Мішель та молодшу Соню. За словами артистки, рішення народилося практично за «одну хвилину» після поїздок до дитячих будинків та спілкування з дітьми, які постраждали від війни.

Наталія Могилевська з дітьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Перші місяці стали справжнім випробуванням. Дівчатка пережили серйозні психологічні травми. Зокрема, «старша декілька разів рятувала життя молодшій», а Соня тривалий час майже не спала. Могилевська не приховує, що багато працювала з психологами та присвятила весь свій вільний час адаптації дітей.

Наталія Могилевська з дітьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сьогодні родина веде активний спосіб життя. Старша 14-річна Мішель вчиться у ліцеї, займається легкою атлетикою, вже здобуває перші перемоги на змаганнях і навіть вчиться заробляти власні гроші. Підлітка підпрацьовує помічницею тренера у літньому таборі. Молодша 6-річна Соня готується до школи. Обидві дівчинки вивчають англійську, займаються творчістю та подорожують разом із батьками.

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«Я не така мама, яка пиріжки ліпить вдома. Але я мама, яка організовує команду з 12 людей, щоб діти були найкращими. Але я й така мама, з якою можна поїхати кататися на скейті», — ділилася артистка.

Наталія Могилевська з дітьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з дітьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Водночас артистка принципово не показує їхніх облич, розповідаючи, що навіть у «школах не знають, чиї вони діти». За її словами, це рішення продиктоване бажанням захистити дітей від зайвої уваги після пережитих подій і дати їм можливість мати безтурботне дитинство. Та все ж Наталія публікує кадри дітей, але зі спини.

Наталія Могилевська з дітьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зіркова мама стверджує, що за ці декілька спільних років вона помітила шалені позитивні зміни й успіхи у житті донечок, але не припиняє психологічну роботу з ними. А нині знаменитість закликає охочих так само не боятися всиновлювати. Ба більше, раніше Наталія зізнавалася, що ще дуже хоче третю дитину — сина.

«Я можу сказати, що це рішення було одним із самих прекрасних рішень у моєму житті. От перше рішення — коли я вирішила взагалі співати в дитинстві, і друге — ось це рішення всиновити двох моїх дівчат. Кращого рішення в житті я не знаю», — розчулювала виконавиця.

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Наталія Могилевська з донькою Мішель

Наталія Могилевська з донькою Сонею

Мінус 25 кг і нове життя: як чоловік Могилевської ставиться до її змін

Разом із внутрішніми змінами змінилася й сама Наталія. За останній рік співачка схудла приблизно на 25 кілограмів, повністю змінивши спосіб життя. Вона наголошує, що не користувалася препаратами для схуднення чи пластичними операціями. Натомість зробила ставку на дисципліну, інтервальне харчування, відновлення організму та духовний баланс.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Особливу роль у цьому зіграв і Валентин. За словами артистки, він любив її у будь-якій вазі та завжди підтримував, а не критикував. Саме це, переконана Могилевська, допомогло їй ще більше повірити у себе.

«Він любив мене будь-якою. І хочу вам нагадати, що з ним я була з вагою і 90 кілограмів. І коли в мене було 87, він казав: „О, як красиво, вже така талія з’явилась“. Він з великою повагою і навіть натхненням пишається мною. Коли сильний чоловік, в нього є ось ця щедрість ділитися своєю повагою і любов’ю», — відверто ділилася зірка.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська та її родина зараз

Сьогодні 50-річна співачка живе з коханим Валентином і доньками у заміському будинку під Києвом і зізнається, що лише зараз відчула справжню гармонію. Вона не приховує: десять років очікування були непростими, однак саме вони привели її до життя, про яке вона колись лише мріяла.

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«Якщо раніше я була вогнем, то сьогодні я дійсно стала і вогнем, і водою. І діти мене змінюють, і чоловік зайняв у моєму серці чоловічу позицію, завдяки чому я змогла розслабитися. Тож, мої любі, вірте, що Господь дарує вам найкращу долю. Навіть якщо страшні випробування, навіть якщо вони довжиною в 10 років, це нічого не означає. Не шкрдую про жоден день, бо я змінилася. Я стала тільки зараз тією людиною, хто заслуговує і зміг прийняти це щастя», — зворушувала Наталія у своїй промові.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua ділилася фото українських зірок без макіяжу. Зокрема, який вигляд має натуральна краса Наталії Могилевської можна дізнатися за посиланням.

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