1000 днів війни проти Росії: Пономарьов, Ребрик, Кароль та інші довели до сліз емоційними зізнаннями

19 листопада 2024 року настало рівно 1000 днів з моменту повномасштабної війни Росії проти України.

Понад 30 місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ворог цинічно забрав життя тисячі українців та зруйнував їхні оселі. Справжній терор на українських землях продовжується й зараз. Однак українці щоразу демонструють свою незламність, бо впевнені, що одного дня вдасться перемогти кривавого злочинця. І нарешті вдасться втілити єдину мрію на всіх – жити у вільній мирній Україні.

За ці 1000 днів, поки триває боротьба за свободу, було задокументовано величезну кількість злочинів РФ, які суперечать будь-яким принципам моралі. Українські зірки у пам'ятний для України день поділилися власним болем і переживаннями за свій народ. Вони нагадали своїй мільйонній аудиторії про сотні тисяч вбитих, поранених, замордованих державою-терористкою мирних українців.

Олександр Пономарьов

Співак зворушив прихильників віршем, який самостійно написав рівно у 1000-й день війни.

"Сьогодні прийшло! До 1000-го дня повномасштабного вторгнення:

Нам соромно не буде,

Не буде вже ніколи.

На різних континентах лунатиме в світах

"Слава Україні,

Воїнам-соколам

І Героям слава!" -

В мільйонів на вустах.



Я є українець,

Я є українка.

Ніколи не опустимо погляду свого,

Лиш тільки перед Богом.

В очах бринить сльозинка

В молитві за Вкраїну

І славлячи Його



Відродимо ми неньку,

І будемо ми сильні.

До рідного гніздечка повернуться свої.

Бо в світі нема місця,

Де дихаєш так вільно.

Ніде так не співають

У світі соловʼї.



Нам соромно не буде,

Не буде вже ніколи.

На різних континентах лунатиме в світах

"Слава Україні,

Воїнам-соколам

І Героям слава!" -

В мільйонів на вустах".

1000 днів війни проти Росії - реакція зірок українського шоубізнесу

Маша Єфросиніна

"І сьогодні, коли всі надписи в Мережі майорять цифрою "1000 днів повномасштабної війни", я розумію, що написати "тисяча днів лютого" вже буде неправдою... Адже ми з вами жили ці два з половиною роки! Жили по-різному... Але жили... Перші пів року всередині відмирала найчуттєвіша та найважливіша захисна складова психіки – там, де у звичайної людини живе легкість, радість та наївність – те, що допомагає нам бути дітьми, а значить, вміти відчувати іноді віру в дива та казку... Потім настала фаза стрімкого дорослішання – віри в перемогу, акумуляції всіх резервів організму. Це для мене відкрило усвідомлення, наскільки людина – неосяжний ресурс внутрішнього потенціалу", - емоційно зазначила ведуча.

1000 днів війни проти Росії - реакція зірок українського шоубізнесу

Лілія Ребрик

"Більше 20 жертв всього за дві доби. Сотні поранених. У різних містах, містечках та селах України. Мовою цифр — це суха статистика. Мовою серця — біль, горе, розпач, трагедія. А скільки вбитих за ці страшні 1000 днів повномасштабної? А за ці 10 років, 8 місяців, 29 днів, що взагалі триває війна? І інколи здається, що твоя внутрішня чаша болю вже переповнена по вінця. Але потім ще крапля. І ще… і ще тисяча таких. І ти і сам дивуєшся: звідки беруться сили жити далі?! Але ти живеш, хоч чаша все переповнюється і переповнюється. Але ж… якщо живі, то треба жити?", - висловилася знаменитість.

1000 днів війни проти Росії - реакція зірок українського шоубізнесу

Тіна Кароль

У своїй сторіз співачка написала "1000" на чорному тлі. Таким чином Тіна не дала свом фанам забути, скільки днів виборюється мир в Україні.

1000 днів війни проти Росії - реакція зірок українського шоубізнесу

Наталка Денисенко

"Коли мене запитують: "Наталко, ти як?", я завжди відповідаю – все добре. Навіть в часи, коли мені складно, коли не хочу вставати з ліжка, коли здається, що все не має сенсу – я завжди знаходжу сили! І іноді просто налаштовую себе на найсвітліший настрій! Знаєте чому? Бо я точно усвідомила, що життя – одне! Й іншої можливості прожити його на максимум не буде! Кожен день, хвилина та навіть секунда – цінні, бо вони дані саме тобі, і життя – це не минуле чи майбутнє, це саме тут і зараз. Останні новини похитнули усіх нас і цей великий шрам на серцях українців не перестане боліти ніколи… Життя таке коротке, не треба марнувати його і витрачати на постійну злість та ненависть! Тримайтеся і не припиняйте боротися, за нашу країну та своє щастя", - закликала акторка.

1000 днів війни проти Росії - реакція зірок українського шоубізнесу

Катерина Осадча

"Вчора я побачила новини і в мене майнула думка: "Бери дітей і відвозь їх кудись, хоч на захід країни". Бо в стрічці – суцільна темрява, і як з неї вибратися, незрозуміло. 1000 днів, як росія почала повномасштабне вторгнення. Я відігнала думку про те, щоб бігти. Щоб вивозити дітей. Моя реакція на стрес – не втікати, а битися. Тож треба не зраджувати собі і битися далі. В темряві дуже страшно. Але згадайте перші дні повномасштабного. Було безмежно моторошно, але кожен з нас знав, що він не один. Ми згуртувалися і, здається, відігнали темряву своїм світлом. Це нормально – боятися. Я боюсь за дітей. Це нормально – шукати безпеку. Це ненормально – ховати дітей. Давайте битися. Як це роблять ті, хто всі ці 1000 днів на фронті. І завдяки кому ми можемо залишатися вдома", - зворушила ведуча.

1000 днів війни проти Росії - реакція зірок українського шоубізнесу

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