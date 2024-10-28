11-річна донька Камалії серйозно травмувалася і опинилася в лікарні: "Трапилася біда"

Українська співачка Камалія поділилася, що її 11-річна донька серйозно травмувалася.

У своєму Instagram артистка розповіла, що сталося це в гостях у друзів. Її доньки гралися, однак, на жаль, з 11-річною Мірабеллою трапився неприємний інцидент. Дівчинка посковзнулась і вдарилася ногою об меблі. Доньці Камалії було боляче, тож довелося звернутися за допомогою до лікарів. Врешті виявилося, що у Мірабелли перелом пальця ноги.

"На жаль, трапилася нова біда. У гостях у друзів, де дівчатка весело бігали босоніж кімнатою, Мірабелла посковзнулась і сильно вдарилась пальцем об край меблів. І знову цей знайомий біль і новий перелом, цього разу пальчика на нозі…", - поділилася артистка.

Камалія показалася в лікарні і повідомила, що її 11-річна донька серйозно травмувалася

До слова, лише нещодавно донька Камалії потрапляла до лікарні з переломом. Тоді дівчинка впала з електросамоката і зламала руку. Співачка ділилася, що вони з надією дивилися на шлях одужання Мірабелли і сподівалися, що донечці незабаром стане краще. Утім, Мірабелла дістала новий перелом. Тож, нині Камалія сподівається, що травми доньки якнайшвидше загояться.

"Ще зовсім недавно я дякувала лікарям "Охматдиту" за їхню підтримку і допомогу нашій донечці, яка впала з електросамоката і дістала перелом руки. Ми з надією дивилися на її шлях до одужання, сподіваючись, що це випробування мине. Сподіваємося на швидке одужання нашої маленької хороброї дівчинки", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно 11-річні доньки Камалії повернулися з Лондона до Києва. Артистка показувала щемливе відео їхньої зустрічі після тривалої розлуки.

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