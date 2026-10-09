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11-річна донька Кличка після смерті матері Панеттьєрі долучилася до суду: який вигляд мала Кая
Кая з’явилася на судовому засіданні щодо спадщини матері.
Донька українського боксера Володимира Кличка та американської акторки Гайден Панеттьєрі — 11-річна Кая — долучилася до судового засідання щодо спадщини матері.
Тим часом суд надав її батькові тимчасові повноваження для управління майном покійної акторки — Кличко отримав опіку над майном Гайден Панеттьєрі. Засідання відбулося 8 жовтня дистанційно. Дівчинка ненадовго з’явилася перед камерою, щоб підтвердити свою особу та повідомити судді, що перебуває разом із батьком.
Зі слів очевидців Кая була у білій футболці, а її волосся було зачесане назад. Володимир Кличко брав участь у слуханні, однак на відео його не показували, пише People. До слова, з міркувань конфіденційності у Мережі відповідного фото не було оприлюднено.
Під час розгляду справи адвокатка Кличка Даян Парк наголосила на необхідності надати спортсменові додаткові юридичні повноваження. Зокрема, йшлося про можливість звертатися до правоохоронців по допомогу в розслідуванні й поверненні майна, яке, за припущеннями, могло бути незаконно привласнене сторонньою особою.
У підсумку суд задовольнив клопотання та надав Кличку тимчасові повноваження опікуна майна Панеттьєрі, щоб він міг захищати спадщину доньки до призначення постійного розпорядника. Кая є єдиною спадкоємицею майна матері. Наступне слухання призначили на 7 грудня, однак суддя зазначив, що дівчині не обов’язково бути присутньою.
Що відомо про стосунки Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі познайомилися 2008 року, а згодом почали зустрічатися. 2013 року пара заручилася, а в грудні 2014-го в них народилася донька Кая. Згодом їхні стосунки завершилися, а після розриву 2018 року Кличко отримав опіку над дитиною.
Панеттьєрі раптово померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Акторку знайшли без ознак життя в помешканні у Грінвіллі, штат Південна Кароліна, а медики згодом констатували її смерть. Після трагедії Кличко звернувся до суду, щоб отримати повноваження захищати майно, яке має перейти доньці у спадок. У судових документах він висловив занепокоєння, що частину речей акторки могли привласнити або продати без належного дозволу.