11-річна донька Кличка після смерті матері Панеттьєрі долучилася до суду: який вигляд мала Кая

Володимир Кличко й Гайден Панеттьєрі

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Донька українського боксера Володимира Кличка та американської акторки Гайден Панеттьєрі — 11-річна Кая — долучилася до судового засідання щодо спадщини матері.

Тим часом суд надав її батькові тимчасові повноваження для управління майном покійної акторки — Кличко отримав опіку над майном Гайден Панеттьєрі. Засідання відбулося 8 жовтня дистанційно. Дівчинка ненадовго з’явилася перед камерою, щоб підтвердити свою особу та повідомити судді, що перебуває разом із батьком.

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Зі слів очевидців Кая була у білій футболці, а її волосся було зачесане назад. Володимир Кличко брав участь у слуханні, однак на відео його не показували, пише People. До слова, з міркувань конфіденційності у Мережі відповідного фото не було оприлюднено.

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Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з донькою — архівне фото

Під час розгляду справи адвокатка Кличка Даян Парк наголосила на необхідності надати спортсменові додаткові юридичні повноваження. Зокрема, йшлося про можливість звертатися до правоохоронців по допомогу в розслідуванні й поверненні майна, яке, за припущеннями, могло бути незаконно привласнене сторонньою особою.

У підсумку суд задовольнив клопотання та надав Кличку тимчасові повноваження опікуна майна Панеттьєрі, щоб він міг захищати спадщину доньки до призначення постійного розпорядника. Кая є єдиною спадкоємицею майна матері. Наступне слухання призначили на 7 грудня, однак суддя зазначив, що дівчині не обов’язково бути присутньою.

Гайден Панеттьєрі з донькою — архівне фото

Що відомо про стосунки Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі познайомилися 2008 року, а згодом почали зустрічатися. 2013 року пара заручилася, а в грудні 2014-го в них народилася донька Кая. Згодом їхні стосунки завершилися, а після розриву 2018 року Кличко отримав опіку над дитиною.

Панеттьєрі раптово померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Акторку знайшли без ознак життя в помешканні у Грінвіллі, штат Південна Кароліна, а медики згодом констатували її смерть. Після трагедії Кличко звернувся до суду, щоб отримати повноваження захищати майно, яке має перейти доньці у спадок. У судових документах він висловив занепокоєння, що частину речей акторки могли привласнити або продати без належного дозволу.

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