11-річна донька Полякової видала "базу" про депіляцію жінок: "Хочу волосата – і буду"

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що її 11-річна донька Аліса думає на рахунок скандалу щодо образливих висловлювань Остапчука, Позитива і Буше в бік жінок.

В сторіз своєї сторінки в Instagram Полякова розповіла, що коли переглядала стрічку в фотоблогу, де знаменитості зараз активно діляться своїми "неідеальними" фото, у її доньки з'явилася думка щодо скандалу:

"Гортаючи стрічку в Instagram, побачили пост у alyona alyona, де вона прекрасна сидить з кавуном. Моя дитина сказала мені геніальну фразу. Аліса, молодша. Каже: "Мамо, подивися на цю дівчину і повчися в неї самооцінці". Я зрозуміла, що вона права. Альона, ти крута", - сказала Полякова.

А також співачка показала реакцію своєї доньки на висловлювання Остапчука, Позитива і Буше про депіляцію жінок: "Хочу волосата - і буду! І мені начхати на вас", - говорить у відео дівчинка.

11-річна донька Полякової розповіла, що вона думає про депіляцію жінок

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що реперка alyona alyona оприлюднила свої фото, де сидить у купальнику і їсть кавун. Артистка не стала використовувати фотошоп чи фільтри, аби вдосконалити себе. Таким чином реперка відрегаувала на неетичні вислови Остапчука, Буше та Позитива про депіляцію жінок.

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