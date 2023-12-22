11-річний син Ксенії Мішиної потрапив до лікарні у Таїланді

Українська акторка Ксенія Мішина разом із 11-річним сином Платоном поїхала на відпочинок до Таїланду.

Однак відпустка не минула без неприємностей. В Instagram-stories Мішина поділилася, що Платон захворів. Ба більше, акторці навіть довелося звернутися за допомогою до місцевих лікарів.

Ксенія Мішина розповіла, що Платон "підхопив" вірус. У сина знаменитості піднялася висока температура, через яку він потрапив до лікарні.

"Адаптація у нас минає складно…Вірус, температура 40,3…Вже другу ніч не сплю", - поділилася акторка.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Наразі 11-річний Платон почувається краще та перебуває з мамою вдома, а не в лікарні. Тим часом Ксенія піклується про сина та готує йому бульйони, аби він швидше одужав.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська розповідала про проблеми зі здоров'ям у 8-річного сина. У Нестора також була висока температура, що виконавиці довелося звернутися за допомогою до лікарів.

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