12-річна донька Лілія Ребрик стала акторкою і похизувалася першими професійними досягненнями

Донька української телеведучої та акторки Лілії Ребрик і танцівника Андрія Дикого вирішила піти стопами зіркових батьків.

Зокрема, 12-річна Діана є доволі творчою та артистичною дівчиною. Вочевидь, це вона перейняла від зіркових батьків, які тісно пов'язали своє життя з творчістю. Ба більше, Діана не збирається поступатися, та йтиме стопами мами й тата. Раніше вона вже почала професійно займатися бальними танцями та навіть брала участь у різних турнірах, а цього разу долучилася до акторства.

Зокрема, Діана вже досягла певних успіхів. Як поділилася Лілія Ребрик, старша донька наразі пробується на роль в кіно. Ведуча вже оцінила вміння Діани. Як зазначила Лілія Ребрик, дівчина просто неймовірно передає всю глибину емоцій.

Донька Лілії Ребрик - Діана / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"А це я підловила Діану на пробах у кіно. Моя неймовірна та глибока Ді", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик хизувалася, яке нове слово навчилася вимовляти її 10-місячна донечка. Особливо Андрія Дикого це неабияк розчулило.

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