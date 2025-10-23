12-річна донька Веста та Кардашян шокувала зовнішнім виглядом з чорними зубами і тату на обличчі

Каньє Вест та Кім Кардашян / © Associated Press

Донька американського репера Каньє Веста та світської левиці Кім Кардашян приголомшила доволі епатажним образом.

12-річна Норт поекспериментувала над зовнішнім виглядом та похвалилась результатом у своєму Instagram. Донька експодружжя заплела косички з блакитним довгим штучним волоссям, також вона одягнула світлі лінзи та додала до макіяжу нарощені вії.

Та це не все, чим епатувала Норт. Вона одягнула грілзи, тож її зуби мали чорний вигляд, а також показалась із пірсингом у носі та татуюваннями на обличчя. Щоправда, тату та септум – не справжні, а імітація.

Старша донька Каньє Веста та Кім Кардашян / © instagram.com/northwsst

Підписники Норт були дещо спантеличені. Одні били на сполох, що, мовляв, дівчинці не вистачає батьківського виховання, а інші радили заспокоїтися, оскільки доньці Веста та Кардашян наразі 12 років, тож такий образ може бути наслідком перехідного віку: "Погана батьківська опіка", "вона підліток і робить підліткові речі", "це не круто", "вона просто підліток, який самовиражається".

Зазначимо, Норт – старша дитина експодружжя Каньє Веста та Кім Кардашян. Також знаменитості виховую 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго та 6-річного Псалма.

Каньє Вест та Кім Кардашян перебували в шлюбі від 2014 року до 2021-го. Нещодавно світська левиця назвала їхні стосунки "токсичними" і пояснила, чому насправді розлучилась з репером.