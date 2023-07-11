12-річна донька Вікторії та Девіда Бекхемів похизувалася татуюванням у несподіваному місці

Дівчинка має такий самий малюнок на тілі, як у дружини брата.

Донька дизайнерки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема - Гарпер Севен - днями відсвяткувала свій 12-й день народження.

У цей день дівчинка отримала багато привітань від друзів та рідних, в тому числі від дружини старшого брата Брукліна, модель Ніколь Пельтц. Невістка присвятила Гарпер публікацію в Instagram, в якій поділилася фото разом.

На одній зі світлин Гарпер хизувалася татуюванням. Дівчинка підняла футболку та показала, що в неї на ребрах зображений маленький метелик. Нікола також показала такий самий малюнок, однак у більш пікантній зоні - на попереку.

Нікола Пельтц та Гарпер Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Вітаю з днем народження мою сестричку Гарпер 7! Ти найдивовижніша дівчинка, мені так пощастило, що ти є в моєму житті! Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити! (Чи можемо ми збігатися назавжди?)", - написала під фото Пельтц.

Нікола Пельтц та Гарпер Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

У коментарях під публікацією серед користувачів Мережі розгорілася суперечка, адже більшість засудили Бекхемів за те, що дозволили зробити тату 12-річній доньці. Однак, скоріш за все, Гарпер та Нікола просто скористалися тимчасовими татуюваннями, які легко змиваються з тіла.

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