12-річна донька Віри Брежнєвої шокувала дорослим виглядом та зачарувала красою

Дівчинка росте справжньою красунею.
Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара впевнено наступає зірковій мамі на п'яти.
12-річна дівчина росте справжньою красунею і вже має чимало прихильників. На сторінці в Instargram Сара поділилася свіжими знімками, зробленими в одному з ресторанів Києва.
Цілком ймовірно, що у цьому закладі зіркова мама дівчини Віра Брежнєва святкувала свій день народження. Як відомо, артистці 3 лютого виповнилося 40 років.
На кадрах 12-річна Сара постає з новою зачіскою – дівчина зробила собі каре, вона одягнена у чорні штани, гольф і піджак. А образ завершив вечірній макіяж.
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Як зазначили підписники сторінки Сари, у такому вигляді важко сказати, що їй 12 років. "Саро, ви маєте приголомшливий вигляд. Але, вам точно 12?", "я б дала 18, не менше", "яка красуня! Просто розкішна і сексуальна дівчина".
Зазначимо, що Сару Віра Брежнєва народила 14 грудня 2009 року від українського бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким була у шлюбі протягом шести років.
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