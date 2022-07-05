12-річну доньку російської режисерки зацькували у школі через антивоєнну позицію

Відома російська режисерка Оксана Карас, яка сама родом з Харкова , розповіла, як в одній з російських шкіл зацькували її 12-річну доньку.

До слова, Оксана разом з донькою Катериною живе та працює в РФ, і дівчинка навчається в п'ятому класі однієї з російських шкіл.

І як розповіла Оксана, діти настільки зомбовані пропагандою, що тішилися, коли Росія напала на Україну. Донька режисерки була шокована та намагалася їм пояснити, що війна – це жахливо, що в Україні немає нацистів. Утім, дівчинку зацькували її однолітки.

"Вона сама з ними поговорила, написала на футболці "Ні війні". Вчителі нічого не сказали, але з однокласниками вона посварилася. Вона намагалася достукатися до них, пояснити, що не можуть бути 40 мільйонів українців – нацистами, що сама вона наполовину українка. Що це війна, що гинуть люди – це погано", - розповіла Оксана на YouTube-каналі "Скажи Гордеевой".

Фото: ooksanakaras/Instagram

Катерина вирішила, що більше не ходитиме до тієї школи. Наразі дівчинка навчається вдома.

"Вона прийшла додому, розплакалася і сказала, що більше не буде ходити до школи. Ми перейшли на домашнє навчання. Думаю, для неї це був період дорослішання. Пошукаємо іншу школу, мабуть", - додала режисерка.

Фото: ooksanakaras/Instagram

Сама ж Оксана не звинувачує в цьому дітей школи. Знаменитість переконана, що вони наслідують поведінку своїх батьків. За словами режисерки, якщо діти підтримують війну в Україні, то значить їхня сім'я – теж.

Зазначимо, Оксана Карас – відома російська режисерка. Вона народилася в Харкові, згодом переїхала до Казахстану, а потім – до Росії, де й залишилася жити. Від початку повномасштабного вторгнення знаменитість засудила війну в Україні, яку розв'язала Росія.

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