13-річна донька Віри Брежнєвої здивувала дорослим виглядом і своєю худорлявістю

Донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – вперше за довгий час потішила прихильників контентом.

13-річна дівчина, якій у грудні виповниться вже 14 років, опублікувала у своєму Instagram серію свіжих світлин та показала, який зараз має вигляд. На знімках Сара показалася в чорній сукні з відкритою спиною. Дівчина позувала перед об'єктивом фотокамери в одному з готелів Женеви, Швейцарія.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

"Повертаюся", - загадково підписала серію світлин Сара Кіперман.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Тим часом користувачі у коментарях під фото висловили своє здивування. Зокрема, вони зазначили, що донька Віри Брежнєвої має дорослий вигляд, немов дівчині зовсім не 13 років. Деякі фани взагалі були занепокоєні, що дівчина неабияк худорлява.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Яка худенька! Ноги аж занадто худорляві

Я не вірю, що їй 13, вона має вигляд, наче їй 20

Яка доросла вже!

Нагадаємо, Віра Брежнєва народила доньку Сару в грудні 2009 року у шлюбі з Михайлом Кіперманом. Також артистка має від бізнесмена старшу доньку Соню, яка з'явилася на світ 2001 року.

Другим чоловіком співачки став композитор Костянтин Меладзе, за якого вона вийшла заміж 2015 року. 2023 року Віра Брежнєва оголосила, що вони розлучилися, не ставши називати причини. Нещодавно відьма Марія Тиха припустила, що чому подружжя розірвало свої стосунки та чи з'явився в артистки новий обранець.

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