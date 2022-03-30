13-річний син Тіни Кароль на кишенькові гроші купив солодощів, аби зустріти українських біженців у Варшаві

Хлопчик приїхав до Польщі на шкільні канікули.

Син співачки Тіни Кароль, 13-річний Веніамін Огір, який живе та навчається у Лондоні, на шкільні канікули приїхав до Польщі.

Хлопчик висловив бажання допомогти зірковій мамі підтримати українців, які змушені їхати до Польщі у пошуку притулку.

На центральному Варшавському вокзалі Веніамін зустрічав сім'ї, які приїхали з України, пригощав дітей солодощами. Подарунки для дітей підліток купив за свої кишенькові гроші, зекономлені за час навчання.

Тіна Кароль поділилася, що Веніамін також брав участь у акції зі збирання грошей для українських біженців в Англії: він танцював гопак в українському культурному центрі, де було зібрано три тисячі фунтів.

Гроші передали до Британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні.

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