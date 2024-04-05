13-річного сина Слави Дьоміна звинуватили в крадіжці: ведучий прокоментував

Український ведучий і блогер Слава Дьомін розповів про неприємний інцидент, який трапився з його сином Владиславом.

Як зізнається Слава, його син перед школою зайшов до магазину й був неуважним під час розрахування карткою за продукти. Так, почувши притаманний звук нібито зняття грошей, Владислав забрав продукти й вже збирався йти магазину. Втім, на виході підлітка зупинив охоронець й зателефонував зірковому батьку. Як виявилося, у сина Дьоміна не вистачило на картці коштів і він випадково не звернув увагу, що попри звук сплати операція була неуспішною. Так, ведучий запевнив, що це стало уроком 13-річному сину.

Слава Дьомін з сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Сина звинуватили у крадіжці. Може, ця історія буде корисна вам і вашим дітям. У мого сина дитяча карта, яка прив'язана до мого рахунку. Сьогодні перед школою він зайшов в магазин, скупився на 145 грн, пішов на касу самообслуговування, приклав до терміналу телефон і у нього не вистачило грошей. Мені прийшло на телефон повідомлення про це, і я подумав, що зараз щось зайве відкладе і ще раз заплатить меншу суму. Але він не побачив на терміналі цього повідомлення і не дочекався чеку. Почав складати покупки в рюкзак і пішов. Охоронець зупинив і зателефонував мені. Влад каже, що почув "пік" і прийняв його за оплату. Це хороший досвід для нього на майбутнє", - розповів блогер у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно доньку Олі Полякової Машу звинуватили у крадіжці одягу на суму 8 тис. грн – вона вже прокоментувала скандал і розставила всі крапки над "ї".

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