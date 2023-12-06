13-річному сину відомого українського ведучого зробили операцію

Шоумен розповів, чому його сину знадобилося хірургічне втручання та як він почувається.

Український ведучий Слава Дьомін повідомив, що його 13-річному сину Владиславу зробили операцію.

У своєму Instagram шоумен пояснив, навіщо хлопцеві знадобилося хірургічне втручання. Виявилося, що Владиславу необхідно було видалити аденоїди.

Допис Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

"У сина операція з видалення аденоїдів. Заповнили всі документи, пацієнт вже в палаті", - поділився Дьомін.

Син Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Операцію Владиславу вже зробили. За словами Дьоміна, все минуло чудово. Однак аденоїди виявилися великими, тож їх відправили на гістологію. Наразі син Дьоміна вже відійшов від наркозу та перебуває в палаті.

Допис Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Операція закінчилася. Зараз сон і відхід із наркозу", - зазначив шоумен.

Син Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

До речі, у лікарні із сином перебуває колишня дружина Дьоміна – Ксенія. Виявилося, що обом батькам до палати не можна, тож експодружжя вирішило, що з Владиславом має сидіти саме мама.

Колишня дружина Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

"У палаті з дитиною може бути лише один із батьків. Ми вирішили, що це буде мама. Я зможу побачити сина лише ввечері, якщо не буде кровотечі і його відпустять додому. Або тільки завтра (7 грудня – прим. ред.) зранку", - зазначив шоумен.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін вже повідомляв, що його сину робитимуть операцію. Тоді шоумен показався з Владиславом у лікарні, але не вдавався у подробиці.

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