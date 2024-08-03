13-річну доньку відомого ведучого обікрали за кордоном: "Немає виправдань злочину"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про прикрий інцидент, який трапився з його 13-річною донькою Алісою.

Так, двоє донечок шоумена наразі перебувають у літньому закордонному таборі. На жаль, поїздка не обійшлася без пригод, адже просто посеред екскурсії містом у доньки ведучого поцупили телефон. За словами Анатолія, він довго заспокоював дитину та пообіцяв, що вони куплять новий.

"Ох і стрес я пережив... Мої діти в таборі за кордоном. Вже повертаються. І вчора мені телефонує Лоліта, підіймаю слухавку, а там голос керівника групи. Виявилося, що у Аліси вкрали телефон. Вони були в Мілані на останній екскурсії. І десь у кав'ярні чи магазині зник телефон. Вони намагалися його знайти. Дитина дуже засмутилася, плакала. Аліса емоційна, як і всі у цьому віці, 13 років. Я кажу: "Слухай, навіть не думай переживати, заспокойся. Телефон ми заблокуємо і ти приїдеш, ми тобі купимо новий кращий", - поділився Анатолій в Instagram.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатоліч переконав доньку, що вона не винна у тому, що сталася крадіжка. І додав, що жодним чином не можна виправдовувати злочинців своєю необачністю.

"У будь-якому випадку, якщо людина жертва, у неї щось вкрали, немає жодних виправдань, чому це вкрали. Тому я пояснював Алісі, щоб вона не переживала, бо це просто річ. Немає виправдань злочину. І точно не варто себе карати за необачність. Злочин є завжди злочин", - наголосив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч публічно розніс путіністку Сніжану Єгорову, яка висміяла його родину.

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