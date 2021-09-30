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13 років тотального контролю закінчилися: суд в США призупинив опіку батька над Брітні Спірс

13 років тотального контролю закінчилися: суд в США призупинив опіку батька над Брітні Спірс

Брітні Спірс з батьком

Це може стати проміжним етапом на шляху до повної незалежності попзірки.

Американський суд постановив, що батько Брітні Спірс більше не її опікун. 13 років тотального контролю закінчилися.

Про це повідомив телеканал CNN.

Суд в США призупинив опіку батька над Брітні Спірс.

Йому призначили тимчасову заміну, інформує телеканал NBC.

Вердикт суду в Лос-Анджелесі може стати проміжним етапом на шляху до повної незалежності попзірки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що батько Спірс 13 років потай прослуховував її спальню, читав SMS і відстежував дзвінки. З кімнати Брітні записали 180 годин аудіо, зокрема, її спілкування з дітьми і бойфрендом.

Раніше батько Брітні Спірс відмовився від опіки.

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