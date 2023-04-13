13 жінок звинувачують путініста Жерара Депардьє у зґвалтуванні та домаганнях - ЗМІ

74-річного французького актора Жерара Депардьє звинуватили у сексуальних домаганнях та зґвалтуваннях.

Одразу 13 жінок звинувачують скандаліста у протизаконних діях, однак лише троє подали офіційну заяву до поліції. Як розповіли інсайдери видання Mediapart, розслідування триває вже декілька місяців.

За словами жертв, актор іноді домагався їх просто на знімальному майданчику на очах у колег. Такі випадки траплялися не один рік. Жертви запевняють, що Депардьє дозволяв собі подібні витівки тривалий час аж з 2004 року.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що вже не вперше проти актора виступають з подібними заявами. 2021 року відома акторка Шарлотта Арнольд заявила, що під час репетиції у заміському будинку Депардьє зґвалтував дівчину. Вперше акторка подала заяву проти Жерара 2018 року, але тоді прокуратура закрила справу через відсутність доказів. Тож за три роки Шарлотта висунула звинувачення знову, але вже не приховуючи свого ім'я.

Також нагадаємо, що раніше одіозний Жерар Депардьє оскандалився після своїх заяв про те, що він "любить росію" та вважає війну в Україні "нісенітницею".

Читайте також: