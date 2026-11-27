Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Українська акторка Олена Світлицька пригадала хвилю критики після участі в «Голосі країни» та розповіла, як пережила масове обговорення свого виступу в соцмережах.

Про це знаменитість розповіла журналістці Анні Севастьяновій в інтерв’ю для проєкту «Наодинці з Гламуром». Після появи на музичному проєкті акторка опинилася в центрі бурхливих дискусій. Вона виконала пісню Гайтани, однак реакція аудиторії виявилася неоднозначною.

Реклама

Олена Світлицька / © 1+1

Згодом Світлицька змогла переосмислити пережите та зрозуміла, що негативні коментарі часто більше говорять про самих критиків. Утім, емоційно цей період дався їй непросто. Про рівень напруження того дня свідчили навіть показники її фітнес-трекера.

Реклама

«Зараз вже пройшло досить багато часу після тієї події. І я розумію, що розумом я розуміла, що це не про мене більше. Це більше про тих людей, які бояться проявлятися, бояться йти до своїх мрій, до своїх цілей. Але в серці все одно було болюче. Мій трекер Whoop показав 14 годин стресу в той день, коли всі обговорювали мене в Threads», — поділилася Олена.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © 1+1

Водночас акторка не вважає цей досвід виключно негативним. За її словами, він допоміг їй стати стійкішою до публічної критики та навчитися витримувати тиск.

«Але це для мене про якесь внутрішнє розширення моєї душі і готовність тримати удар. Адже хейт — це податок на успіх», — підсумувала Світлицька.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © 1+1

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Реклама

Нагадаємо, нещодавно кохана Тараса Цимбалюка, Олена Світлицька, поголила його налисо. Актор похизувався новою зачіскою.

Новини партнерів