14-річна донька Брежнєвої зустрічається з 21-річним росіянином: ЗМІ розкрили, хто він і чим займається

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – закрутила роман з бойфрендом-росіянином.

Принаймні так стверджують ЗМІ. Обранцем 14-річної Сари нібито став Андрій Бенедіктов, який родом з Москви. Чоловік, за даними медіа, переїхав за кордон на навчання, де взяв собі прізвище Андерсон та оселився в Італії, де проживає з мамою й сама Кіперман.

Сара Кіперман з бойфрендом / Фото: instagram.com/sswlvix

Наразі Андрій є IT-підприємцем, 2020 року чоловік заснував власну компанію, яка займається програмуванням сайтів та автоматизацією бізнесу. Тим часом батько Андрія, за даними ЗМІ, має спортивний бізнес в РФ та є співвласником двох фітнес-клубів у Москві.

Наразі Андерсону 21 рік. Скільки він перебуває у стосунках із Сарою Кіперман – достеменно невідомо. Утім, пара разом вже понад два роки. Принаймні, своє 13-річчя Сара вже зустрічала з Андрієм та дякувала йому за те, що рік свого життя провела з ним.

Сара Кіперман з бойфрендом / Фото: instagram.com/sswlvix

Нагадаємо, про бойфренда доньки Віри Брежнєвої активно заговорили після того, як Сара опублікувала з ним спільне фото. Дівчина тоді саме вітала обранця з днем народження.

Читайте також: