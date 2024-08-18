14-річна донька Віри Брежнєвої показалася в обіймах бойфренда і публічно звернулася до нього

Сара Кіперман не приховує, що не самотня.
Молодша донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – показалася з бойфрендом і публічно звернулася до нього.
Так, 14-річна Сара не приховує, що не самотня. Дівчина вже тривалий час перебуває у стосунках з бойфрендом, на ім'я Ендрю Андерсон. І 18 серпня у коханого Сари важливе свято, він святкує день народження.
Тож, з особливої нагоди донька Віри Брежнєвої публічно звернулася до бойфренда. Сара Кіперман привітала обранця з днем народження. Дівчина не була багатослівною, натомість опублікувала їхнє спільне фото, де вона в чорній мереживній сукні позує в обіймах коханого.
Зазначимо, скільки саме Сара Кіперман перебуває в стосунках – достеменно невідомо. Однак, два роки тому, у день свого 13-річчя, дівчина вже зустрічалася з бойфрендом. Вона тоді дякувала обранцеві за те, що рік свого життя провела з ним. Тож, ймовірно, парочка разом вже понад три роки.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розповіла про бойфренда своєї 25-річної доньки. Виконавиця розсекретила, як знайомилася з обранцем Уляни та чи планує парочка вже весілля.
Читайте також:
- Помер легендарний французький актор Ален Делон
- Ален Делон помер: як став секс-символом, тяжкі хвороби та як підтримував Україну
- Зеленська зізналась, як війна змінила стосунки з чоловіком: "Ненормальне життя для будь-якої людини"