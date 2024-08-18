14-річна донька Віри Брежнєвої показалася в обіймах бойфренда і публічно звернулася до нього

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – показалася з бойфрендом і публічно звернулася до нього.

Так, 14-річна Сара не приховує, що не самотня. Дівчина вже тривалий час перебуває у стосунках з бойфрендом, на ім'я Ендрю Андерсон. І 18 серпня у коханого Сари важливе свято, він святкує день народження.

Тож, з особливої нагоди донька Віри Брежнєвої публічно звернулася до бойфренда. Сара Кіперман привітала обранця з днем народження. Дівчина не була багатослівною, натомість опублікувала їхнє спільне фото, де вона в чорній мереживній сукні позує в обіймах коханого.

Сара Кіперман із бойфрендом / Фото: instagram.com/sswlvix

Зазначимо, скільки саме Сара Кіперман перебуває в стосунках – достеменно невідомо. Однак, два роки тому, у день свого 13-річчя, дівчина вже зустрічалася з бойфрендом. Вона тоді дякувала обранцеві за те, що рік свого життя провела з ним. Тож, ймовірно, парочка разом вже понад три роки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розповіла про бойфренда своєї 25-річної доньки. Виконавиця розсекретила, як знайомилася з обранцем Уляни та чи планує парочка вже весілля.

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