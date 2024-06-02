14-річна донька Віри Брежнєвої розсекретила, де зараз проживає та яку спеціальність планує здобути

Сара також поділилася своїми хобі.
Донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – розповіла про своє повсякденне життя за кордоном та поділилася планами на майбутнє.
Так, у своєму фотоблогу дівчина дала відповідь на найцікавіші запитання юзерів. Зокрема, зізналася, що наразі проживає і навчається у Женеві, Швейцарія. Втім, у майбутньому Сара планує вступати до престижного іноземного університету моди та дизайну й здобувати знання в галузі дизайну інтер'єру. Ба більше, молодша донька співачки вже має власну студію дизайну інтер'єру у свої 14 років, яку відкрила ще 2022 року.
Також Кіперман, яка любить хизуватися своєю стрункою фігурою, поділилася секретом такої форми. Зокрема, вона зазначила, що займається фітнесом, тенісом і часто виходить на прогулянки. До того ж за кордоном підліток веде доволі активний спосіб життя і має низку хобі. Так, Сара поділилася, що любить ходити на шопінг, займатися кулінарією, діджеїнгом, фотографією та грати у шахи.
Нагадаємо, нещодавно народна артистка України Алла Кудлай розсекретила, де зараз перебуває її син і онуки з невісткою.
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