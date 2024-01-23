14-річна донька Віри Брежнєвої у мінісукні з декольте здивувала пікантною фотосесією

Донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – потішила шанувальників знімками зі свіжої фотосесії.

14-річна Сара у своєму Instagram опублікувала серію фото у різних образах. Так, дівчина приміряла на себе напівпрозору блакитну мінісукню, яка прикрашена стразами. До слова, вбрання Кіперман створював український зірковий дизайнер Іван Фролов.

Донька Брєжнєвої на фото позує на білому тлі та демонструє свою струнку фігуру перед об'єктивом фотокамери.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Потім донька знаменитості змінила свій образ. Так, на деяких знімках Кіперман показалася у стриманій довгій сукні та білій пухнастій шубі.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Своєю чергою, у коментарях посипалося безліч компліментів зовнішності Сари. Ба більше, її мама, співачка Віра Брежнєва, також висловила свою думку. Зокрема, артистка залишила сердечка і коротко написала: "Любов".

До речі, до знімків Сара додала і геолокацію. Так, ймовірно вона перебуває у Юрмалі, Латвії.

Нагадаємо, перед Новим роком Сара Кіперман також влаштувала собі фотосесію в одному з готелей Швейцарії й приголомшила своїй виглядом.

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