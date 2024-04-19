14-річна донька Віри Брежнєвої захопила стильним образом на рідкісних кадрах

Донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – поділилася свіжими світлинами.

Так, у своєму фотоблогу дівчина опублікувала серію чорно-білих фото з крайньої фотосесії. На зображеннях Сара постає у доволі елегантному образі й дивує своїм дорослим виглядом. Зокрема, Кіперман у кадрі позує на дивані у білих джинсах та чорному корсеті й піджаку, який час від часу знімає на фото. Довершили вигляд доньки Брежнєвої професійний макіяж, укладка та аксесуари.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

"Найкращий чорний кіт", - написала Сара під світлинами у профілі.

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Під публікацією 14-річна блогерка отримала чимало коментарів з компліментами від своїх підписників, які вкотре наголосили на неабиякій вроді Сари:

Найгарніша!

Яка файна дівчина

Саро, це просто неймовірно. Розкішна!

Гарніших дівчат я просто ще не бачила

Нагадаємо, нещодавно співак лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав свою помітно підрослу 16-річну доньку Анастасію, яка нині перебуває у Японії з його ексдружиною. До того ж знаменитість публічно звернувся до рідної людини й привітав її з особливим святом.

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