14-річна донька Віри Брежнєвої захопила стильним образом на рідкісних кадрах

Сара Кіпермен потішила фанів новим контентом.
Донька співачки Віри Брежнєвої – Сара Кіперман – поділилася свіжими світлинами.
Так, у своєму фотоблогу дівчина опублікувала серію чорно-білих фото з крайньої фотосесії. На зображеннях Сара постає у доволі елегантному образі й дивує своїм дорослим виглядом. Зокрема, Кіперман у кадрі позує на дивані у білих джинсах та чорному корсеті й піджаку, який час від часу знімає на фото. Довершили вигляд доньки Брежнєвої професійний макіяж, укладка та аксесуари.
"Найкращий чорний кіт", - написала Сара під світлинами у профілі.
Під публікацією 14-річна блогерка отримала чимало коментарів з компліментами від своїх підписників, які вкотре наголосили на неабиякій вроді Сари:
- Найгарніша!
- Яка файна дівчина
- Саро, це просто неймовірно. Розкішна!
- Гарніших дівчат я просто ще не бачила
Нагадаємо, нещодавно співак лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав свою помітно підрослу 16-річну доньку Анастасію, яка нині перебуває у Японії з його ексдружиною. До того ж знаменитість публічно звернувся до рідної людини й привітав її з особливим святом.
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