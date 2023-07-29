14-річний син Тіни Кароль влаштував "сцену ревнощів" через танець мами з іншим чоловіком у ресторані

Веніамін не зміг стримати емоцій і своєю реакцією насмішив юзерів.
Українська співачка Тіна Кароль нещодавно зі своїм сином, 14-річним Веніаміном сходила до ресторану.
Там артистка зустріла відомого хореографа, учасника "Танців з зірками" Дмитра Жука. Він, до речі, танцює у балеті Кароль. Зустрівшись, старі знайомі не втратили нагоди, аби разом станцювати.
Жук запросив Тіну, чому, судячи з реакції, не дуже зрадів Веніамін. На відео, яке з'явилося у ТікТок, син зірки усім виглядом показав, що йому дуже не сподобалася ідея танцю мами з іншим чоловіком.
Поки Кароль весело танцювала з Дмитром Жуком, увесь цей час 14-річний Веня сидів дуже насупленим та серйозним. Певно, хлопець приревнував маму.
Своєю чергою, юзерів потішила така реакція Веніаміна і вони відреагували на відео такими коментарями:
- Вєня в шоці
- Я в цьому світі Вєня
- Ось влетить їй від сина
- Реакція Вєні – безцінна
Нагадаємо, що рік тому Тіні Кароль і Дмитру Жуку приписували роман. Чутки про стосунки артистів з'явилися після того, як співачка стала його продюсувати як співака в рамках "Молодої крові". Своєю чергою, Дмитро вже встигнув прокоментувати здогадки шанувальників.
Читайте також:
- Неля Шовкопляс розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком: "Ми не живемо разом"
- Потап вперше за довгий час показався разом з Каменських у Мережі і чим вони займаються в Києві
- Молода дружина ексчоловіка Ані Лорак змінила прізвище і показала свій новий паспорт
- 74-річну Аллу Пугачову з новою зачіскою та в екстремальному міні заскочили з цигаркою в руках: "Хуліганка"