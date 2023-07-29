14-річний син Тіни Кароль влаштував "сцену ревнощів" через танець мами з іншим чоловіком у ресторані

Веніамін не зміг стримати емоцій і своєю реакцією насмішив юзерів.

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно зі своїм сином, 14-річним Веніаміном сходила до ресторану.

Там артистка зустріла відомого хореографа, учасника "Танців з зірками" Дмитра Жука. Він, до речі, танцює у балеті Кароль. Зустрівшись, старі знайомі не втратили нагоди, аби разом станцювати.

Жук запросив Тіну, чому, судячи з реакції, не дуже зрадів Веніамін. На відео, яке з'явилося у ТікТок, син зірки усім виглядом показав, що йому дуже не сподобалася ідея танцю мами з іншим чоловіком.

Тіна Кароль і Дмитро Жук на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tina_karol

Поки Кароль весело танцювала з Дмитром Жуком, увесь цей час 14-річний Веня сидів дуже насупленим та серйозним. Певно, хлопець приревнував маму.

14-річний син Тіни Кароль приревнував маму до іншого чоловіка у ресторані

Своєю чергою, юзерів потішила така реакція Веніаміна і вони відреагували на відео такими коментарями:

Вєня в шоці

Я в цьому світі Вєня

Ось влетить їй від сина

Реакція Вєні – безцінна

Тіна Кароль, Дмитро Жук і Юлія Саніна на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що рік тому Тіні Кароль і Дмитру Жуку приписували роман. Чутки про стосунки артистів з'явилися після того, як співачка стала його продюсувати як співака в рамках "Молодої крові". Своєю чергою, Дмитро вже встигнув прокоментувати здогадки шанувальників.

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