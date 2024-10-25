15 найсексуальніших відомих чоловіків: фото зірок, які завоювали серця мільйонів протягом 2024 року

Американський журнал People назвав імена відомих чоловіків у світовому шоубізнесі, кому було присвоєно статус найсексуальніших цього року.

Рейтинги формували за допомогою читацького голосування, яке було доступне з вересня по жовтень.

Так, за версією журналу до таких належить 15 іноземних знаменитостей. Серед них здебільшого красуються імена акторів з відомих фільмів і серіалів. Під час розгляду кандидатів People неупереджено ставилися до національностей, популярності чи кольору шкіри.

"Дякуємо цим чоловікам за те, що зробили 2024 рік одним із найсексуальніших років", - написало видання в Instagram.

Ґлен Пауелл

36-річний американський актор, який знімався у таких відомих фільмах: "Люблю тебе ненавидіти", "Королеви крику", "Темний лицар: Воскресіння", "Нестримні 3" та інших.

Ґлен Пауелл / Фото: Associated Press

Ніколас Чавес

25-річний актор заявив про себе 2021 року, коли взяв участь у мильній опері "Головний госпіталь". За роль Спенсера Кесадіна він отримав "Еммі" як найкращий молодий актор. Також відомий завдяки серіалу "Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів".

Ніколас Чавес / Фото: Associated Press

Адам Броуді

44-річний американський актор і продюсер прославився роллю Сета Коена у серіалі "Чужа сім'я". Шанувальники також знають його за такими кінострічками: «Містер і місіс Сміт", "Парочка копів", "Крик 4" та інших.

Адам Броуді / Фото: Associated Press

Баррі Кеоган

32-річний ірландський актор підкорив фанів своєю грою в фільмах "Бетмен", "Дюнкерк", "Вбивство священного оленя", "Вічні", "Банши з Інішеріна". До речі, за останню кінокартину зірку було номіновано на премію "Оскар" як найкращого актора другого плану. Актор також долучався до знімань мінісеріалу від HBO" "Чорнобиль".

Баррі Кеоган / Фото: Associated Press

Менні Джасінто

37-річний філіппінсько-канадський актор доволі швидко здобув популярність. У цьому йому посприяли знімання у серіалах "Аколіт", "Надприроднє" та фільмах "Дев'ять зовсім незнайомих людей", "Топ Ган: Меверік".

Менні Джасінто / Фото: Associated Press

Джош О'Коннор

34-річний англійський актор здобув чимало нагород за роль молодого принца Чарльза у серіалі "Корона". Зокрема, "Золотий глобус" і "Еммі" відзначили його у номінації за найкращу чоловічу роль.

Джош О'Коннор / Фото: Associated Press

Також до списку найсексуальніших чоловіків 2024 року за версією журналу People ввійшли:

Ісмаель Круз (37-річний американський актор, "Володар перснів: Персні влади" та "Мандалорець")

(37-річний американський актор, "Володар перснів: Персні влади" та "Мандалорець") Джошуа Джексон (46-річний канадський актор, грав Пейсі Віттер у серіалі "Затока Доусона" та Пітер Бішоп у серіалі "Межа")

(46-річний канадський актор, грав Пейсі Віттер у серіалі "Затока Доусона" та Пітер Бішоп у серіалі "Межа") Джеремі Аллен Вайт (33-річний американський актор, грав роль Філіпа "Ліпа" Ґаллагера в драматичному серіалі "Безсоромні", а також постав у оскароносному фільмі "Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Ерні Гадсон (78-річний актор, Мисливці на привидів", "Перлини дракона: Еволюція", "Тато зі спецназу")

(78-річний актор, Мисливці на привидів", "Перлини дракона: Еволюція", "Тато зі спецназу") Чарлі Вікерс (32-річний австралійський актор, зірка телесеріалу "Володар перснів. Персні влади" та "Медічі")

(32-річний австралійський актор, зірка телесеріалу "Володар перснів. Персні влади" та "Медічі") Зан МакКларнон (58-річний американський актор, роль Джо Ліпхорна в серіалі "Темні вітри")

(58-річний американський актор, роль Джо Ліпхорна в серіалі "Темні вітри") Пол Мескаль (28-річний ірландський актор, здобув "Оскар" 2023 року за роль у фільмі "Після сонця", знімався у серіалі "Нормальні люди")

Пол Мескаль / Фото: Associated Press

Джален Хертс (26-річний футболіст)

(26-річний футболіст) Тревіс Келс (35-річний футболіст, бойфренд співачки Тейлор Свіфт)

Тревіс Келс і Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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