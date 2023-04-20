15-річна донька Кошового шокувала змінами у зовнішності та нарвалася на хейт через російськомовний контент

Старша донька художнього керівника Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара Кошова помітно підросла.

Зараз дівчинці 15 років і вона поступово наступає своєму зірковому батьку на п'яти. У Варі чимало підписників у соцмережах. А віднедавна Кошова почала вести свій TikTok. Там Варвара постить відео, у яких постає з макіяжем.

Прихильники зазначили, що дівчина помітно підросла та змінилася: "це та сама маленька Варюша?", "а їй лише 15", "боже, яка красуня", "ніби підмінили ту Варю, яку я знала", "Я не вірю своїм очам… вона взагалі не схожа на себе в дитинстві".

Та не лише на вроду дівчини звернули увагу юзери. Так, підписники TikTok Варвари були приголомшені тим, що вона знімає відео під треки російських виконавців. Зокрема, Ooes, Монєточки, OG Buda Boulevard Depo, Face. "А російська музика нікого не напрягає?", "це просування російської культури під час війни", "дитина друга президента під час війни знімає під російські пісні… я не здивуюсь, якщо в житті вона розмовляє російською".

Нагадаємо, не так давно Євген Кошовий та Олександр Пікалов потрапили у скандал. УПЦ МЦ подали в поліцію на акторів через їхні жарти. Артистів звинуватили у богохульстві.

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