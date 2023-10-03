15-річна донька Мілли Йовович приголомшила сміливим образом на обкладинці відомого глянцю

Донька відомої акторки українського походження Мілли Йовович – акторка та модель Ева Андерсон – активно розвиває модельну кар'єру.

Дівчина все частіше з'являється на сторінках відомих глянців та прикрашає обкладинки. Цього разу 15-річна Ева, якій вже через місяць виповниться 16 років, попозувала для сторінок італійської версії журналу Vanity Fair.

Юна модель прикрасила обкладинку глянцю. Перед фотокамерами Ева Андерсон позувала у стильному, але водночас сміливому вбранні від італійського бренду Miu Miu. Модель постала в білій футболці, яка була заправлена в труси, та кофтинці.

Донька Мілли Йовович / Фото: instagram.com/everanderson

"Дякую найталановитішим та найособливішим фотографам за те, що ви завжди втілюєте свою магію в дію. Я просто обожнюю вас і пишаюся тим, що мене помітили у випуску Vanity Fair", - зазначила Ева.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку глянцю Vogue. Знаменитість, яка була одягнена у зефірну сукню та тримала балони фарби в руках, фотографувала фотографка Олени Зеленської - Енні Лейбовіц.

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