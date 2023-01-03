15-річна донька Мілли Йовович у зухвалому образі та з ірокезом знялася для сторінок відомого глянцю

Донька відомої акторки українського походження Мілли Йовович знялася для сторінок відомого глянцю.

Зокрема, 15-річна акторка та модель Евер Андерсон попозувала для глянцю Mini V Magazine. Для фотосесії донька Мілли обрала декілька образів. На деяких світлинах дівчина позувала з ірокезом на голові, яскравим макіяжем та в зухвалому вбранні.

На інших знімках Евер була в дещо стриманому образі. Дівчина розпустила своє волосся, одягла червоний светр та сорочку у смужку.

До речі, Евер вже прокоментувала фотосесію для глянцю. Донька Йовович зазначила, що вона рада була прикрасити сторінки журналу, а також попрацювати з професійними фотографами.

"Я не можу пояснити, яка я рада бути на першій (січневій – ред.) обкладинці журналу MINI V Magazine і як весело минув цей день. Мені випала нагода працювати з найнеймовірнішими легендами", - прокоментувала дівчина.

Нагадаємо, Евер Андерсон – найстарша донька Мілли Йовович. Акторка народила дівчинку у листопаді 2007 року від режисера Пола Андерсона.

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