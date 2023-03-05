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15-річна донька Євгена Кошового кардинально змінила колір волосся та показалася з новою зачіскою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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15-річна донька Євгена Кошового кардинально змінила колір волосся та показалася з новою зачіскою

Євген Кошовий з донькою / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Раніше Варвара була білявкою.

Донька художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового Варвара наважилася на зміни у зовнішньому вигляді.

Зокрема, юна блогерка пофарбувала волосся. Якщо раніше Варвара була білявкою, то нині вона має темний колір волосся. Також донька Євгена підстригла чубчик.

Результатом трансформацій юна блогерка поділилася в Instagram-stories. 15-річна дівчина зробила селфі, на якому постала з новим іміджом. Задля фото Варвара також зробила легкий макіяж.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Зазначимо, нещодавно донька Євгена Кошового святкувала день народження. З нагоди 15-річчя Варвара у своєму фотоблогу поділилася архівними світлинами. Юна блогерка показала, який вигляд мала у дитинстві, та як вона з роками змінилася.

Нагадаємо, раніше дружина Євгена Кошового пригадала, якими для їхньої родини були перші дні повномасштабної війни в Україні. Вони тоді 38 днів поспіль ночували у підвалі.

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Дата публікації
Перегляди
1247
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