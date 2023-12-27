15-річна донька Євгена Кошового в елегантному образі зачарувала вродою

Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – вкрай рідко публікує у фотоблогу власні фото.

Однак цього разу юна блогерка зробила виняток. До слова, Варвара знялася в ніжній фотосесії в одній із фотостудій Києва. Результатом донька Кошового поділилася у своєму Instagram.

Донька Євгена Кошового Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара опублікувала чорно-білі фото, на яких постала в елегантному костюмі та чобітках. Образ 15-річна дівчина доповнила коштовними прикрасами та стриманим макіяжем. Своє біляве волосся Варвара розпустила.

Донька Євгена Кошового Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Знімки були не лише чорно-білі, а й в кольорі також. Ними дівчина поділилася в сторіз.

Донька Євгена Кошового Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

У коментарях Варвару вже просто засипали компліментами. Підписники юної блогерки зазначили, що вона має просто неймовірний вигляд: "Вишукана", "маєш гарний вигляд", "дуже гарна".

Донька Євгена Кошового Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Нагадаємо, нещодавно Варвара Кошова хизувалася своїм незвичайним пірсингом в губі. Однак для цієї фотосесії вона його зняла.

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