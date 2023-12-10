15-річна донька Євгена Кошового з незвичайним пірсингом у губі захопила вродою

Варя влаштувала фотосет у засніженому Києві.
Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – потішила прихильників рідкісним контентом.
До слова, юна блогерка вкрай рідко ділиться особистими фото в Instagram. Однак цього разу Варя зробила виняток. Так, 15-річна дівчина влаштувала фотосет у засніженому Києві і поділилася його результатом.
На фото Варя показалась у білому в'язаному светрі на тлі засніжених дерев. Донька Кошового усміхнено позувала перед камерою та просто зачаровувала вродою.
До речі, Варвара також продемонструвала, на які зміни у зовнішньому вигляді наважилася. Дівчина похизувалася своїм незвичайним пірсингом, де майстер робить прокол всередині губи та вставляє туди кільце.
Загалом, підписники Варвари позитивно відреагували на її новий фотосет. Юну красуню просто засипали компліментами: "Неперевершена!", "Яка ніжна!", "Така гарна!".
Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової хизувалася своєю вродою. 18-річна Маша показалася в купальнику та засвітила струнку фігуру.
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