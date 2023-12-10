15-річна донька Євгена Кошового з незвичайним пірсингом у губі захопила вродою

Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – потішила прихильників рідкісним контентом.

До слова, юна блогерка вкрай рідко ділиться особистими фото в Instagram. Однак цього разу Варя зробила виняток. Так, 15-річна дівчина влаштувала фотосет у засніженому Києві і поділилася його результатом.

На фото Варя показалась у білому в'язаному светрі на тлі засніжених дерев. Донька Кошового усміхнено позувала перед камерою та просто зачаровувала вродою.

Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

До речі, Варвара також продемонструвала, на які зміни у зовнішньому вигляді наважилася. Дівчина похизувалася своїм незвичайним пірсингом, де майстер робить прокол всередині губи та вставляє туди кільце.

Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Загалом, підписники Варвари позитивно відреагували на її новий фотосет. Юну красуню просто засипали компліментами: "Неперевершена!", "Яка ніжна!", "Така гарна!".

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової хизувалася своєю вродою. 18-річна Маша показалася в купальнику та засвітила струнку фігуру.

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